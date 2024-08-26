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شجار حاد يندلع بين رجل وعائلته.. والسبب: اسم المولود!

Lebanon 24
26-08-2024 | 13:04
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قد يكون اختيار أسماء الأطفال موضوعًا حساسًا وقد يثير الكثير من الجدل، وهذا ما حدث عندما قرر أب أن ينحرف عن تقاليد عائلته في تسمية ابنه.
في حالة معينة، واجه أب استياءً كبيرًا من عائلته بعد أن اختار اسمًا مختلفًا لابنه، متمردًا على تقليد عائلته. في موقع Reddit، شارك الأب قصته التي تكشف أن تقليد العائلة هو تسمية الأطفال الجدد بأسماء أجدادهم، مثل جاك أو باركر. ومع ذلك، اختار هو وزوجته اسم "هوليس".
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وبرر الأب اختياره بالقول إن عائلة زوجته لا تتبع تقاليد في التسمية، وأنه لا يريد فرض تقاليده الخاصة، خاصة أنه لم يكن متمسكًا بها بشدة. لكن قرار الأب أثار استياء أقاربه، وخاصة والدته، التي وصفت اسم هوليس بأنه "أسوأ اسم يمكن تخيله" وأكدت أن التمسك بالتقاليد كان سيتجنب "أسماء الأطفال البغيضة".
الأمور تصاعدت عندما طلب الأب من والدته أن "تصمت"، مما زاد من غضبها وأدى إلى توتر العلاقة بسبب ما اعتبرته "وقاحة" من جانب ابنها.
ومع ذلك، تعاطف الكثيرون على الإنترنت مع الأب، مشددين على أن والدته لا يحق لها فرض رأيها بشأن اسم الطفل الذي يختاره هو وزوجته. (lbc)
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