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منوعات
"زوجتي انهالت علي بالضرب وتسببت لي بإصابات بالغة".. عراك بين رجل وزوجته لهذا السبب
Lebanon 24
27-08-2024
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"زوجتي هجرت مسكن الزوجية، وانهالت علي بالضرب، وقامت برفض تمكيني من تنفيذ الأحكام القضائية برؤية أطفالي، وتقاضت مني نفقات غير مستحقة طوال 13 شهر". كلمات جاءت على لسان زوج بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها بالخروج عن طاعته، والتعنت لحل الخلافات وديا، وملاحقته بالسب والقذف.
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وتابع الزوج: "تسببت لي بإصابات بالغة وفقا للتقارير الطبية، وقدمت ما يفيد إقدام زوجتي على التزوير، للاستيلاء على نفقات غير مستحقة وممتلكات لي، ولاحقتها بدعوى نشوز لإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأقمت دعوى سب وقذف وتشهير ضدها بعد إلحاقها الضرر بي".
وأضاف الزوج: "عندما اعترض على عنفها حرضت خارجين عن القانون لتهديدي، وأصبحت ملاحق بالقضايا والبلاغات على يديها، لأضطر إلى إقامة دعوى إسقاط حضانة لإثبات عدم أهليتها لرعاية الأطفال واتهمتها بالإهمال، ولاحقتها بدعوي تعويض".
(اليوم السابع)
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