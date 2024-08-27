محاكمة مضيفة طيران متهمة بقتل ابنتها.. اليكم التفاصيل

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تستكمل محكمة جنايات القاهرة اليوم، محاكمة مضيفة طيران المتهمة بإنهاء حياة ابنتها.وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان صحة قواه العقلية.ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.ونصت المادة 238 من قانون العقوبات في مصر على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".(اليوم السابع)