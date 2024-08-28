الحمل
عمليات مالية ناجحة، توقّع فرصاً وعروضاً، قد تستعذب حضوراً يحدّثك عن اشخاص غابوا من حياتك، أو ربما تتذكر ما كان بسبب بعض الاحداث والظروف المحيطة.
الثور
تتحسن الأوضاع وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور.
الجوزاء
حذار مخالفة الآراء والقوانين وإثارة العداوات، تشعر بالظلم او الإساءة.
السرطان
من الحكمة أن تكسب الوقت الآن، وألا تقدم على قرارات مباغتة، بل عليك أن تتجنب الفضائح والمواجهات.
الأسد
حاول ان تستوعب أصعب الأمور، لا تراهن لتسوية أي أمر، فأنت تفتقد المناعة والحصانة.
العذراء
تعرف المزيد من التطور في قدراتك العملية، وهذا يكون ولا شك ثماراً لما زرعته سابقاً من عطاء وجهد.
الميزان
سوء تفاهم مع بعض الزملاء، يظهر لك حقيقتهم ويكشف أمامك الأقنعة، فتبدو الأمور أكثر وضوحا.
العقرب
يوم عادي خال من أي مشكلات ومعاكسات، استفد منه للتفكير في مشاريع مستقبلية.
القوس
خصمك قويّ وقد ينوي السيطرة عليك أو على مكانك، استرح بعيداً عن المناوشات والنقاشات.
الجدي
إنتبه من مواجهات وحروب ولا تتورّط في قضية شائكة، راجِع أوراقك ومستنداتك، وانتظر بعض ردود الفعل المتعلّقة بقضية مالية.
الدلو
تقوم بخطوة فعّالة وتلفت الأنظار والإعجاب وترتاح إلى الظروف الإيجابية والمطمئنة.
الحوت
ارتباك الأجواء في العمل وسوء تفاهم وعدائية، المصارحة لا تعطي ثمارها بل تنقلب عليك. (السومرية)