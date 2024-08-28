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الحملعمليات مالية ناجحة، توقّع فرصاً وعروضاً، قد تستعذب حضوراً يحدّثك عن اشخاص غابوا من حياتك، أو ربما تتذكر ما كان بسبب بعض الاحداث والظروف المحيطة.الثورتتحسن الأوضاع وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور.الجوزاءحذار مخالفة الآراء والقوانين وإثارة العداوات، تشعر بالظلم او الإساءة.السرطانمن الحكمة أن تكسب الوقت الآن، وألا تقدم على قرارات مباغتة، بل عليك أن تتجنب الفضائح والمواجهات.الأسدحاول ان تستوعب أصعب الأمور، لا تراهن لتسوية أي أمر، فأنت تفتقد المناعة والحصانة.العذراءتعرف المزيد من التطور في قدراتك العملية، وهذا يكون ولا شك ثماراً لما زرعته سابقاً من عطاء وجهد.الميزانسوء تفاهم مع بعض الزملاء، يظهر لك حقيقتهم ويكشف أمامك الأقنعة، فتبدو الأمور أكثر وضوحا.العقربيوم عادي خال من أي مشكلات ومعاكسات، استفد منه للتفكير في مشاريع مستقبلية.القوسخصمك قويّ وقد ينوي السيطرة عليك أو على مكانك، استرح بعيداً عن المناوشات والنقاشات.الجديإنتبه من مواجهات وحروب ولا تتورّط في قضية شائكة، راجِع أوراقك ومستنداتك، وانتظر بعض ردود الفعل المتعلّقة بقضية مالية.الدلوتقوم بخطوة فعّالة وتلفت الأنظار والإعجاب وترتاح إلى الظروف الإيجابية والمطمئنة.الحوتارتباك الأجواء في العمل وسوء تفاهم وعدائية، المصارحة لا تعطي ثمارها بل تنقلب عليك. (السومرية)