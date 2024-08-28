Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
28-08-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1240236-638605060262537401.jpg
Doc-P-1240236-638605060262537401.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

الحمل
عمليات مالية ناجحة، توقّع فرصاً وعروضاً، قد تستعذب حضوراً يحدّثك عن اشخاص غابوا من حياتك، أو ربما تتذكر ما كان بسبب بعض الاحداث والظروف المحيطة.

الثور
تتحسن الأوضاع وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور.
Advertisement

الجوزاء
حذار مخالفة الآراء والقوانين وإثارة العداوات، تشعر بالظلم او الإساءة.

السرطان
من الحكمة أن تكسب الوقت الآن، وألا تقدم على قرارات مباغتة، بل عليك أن تتجنب الفضائح والمواجهات.

الأسد
حاول ان تستوعب أصعب الأمور، لا تراهن لتسوية أي أمر، فأنت تفتقد المناعة والحصانة.


العذراء
تعرف المزيد من التطور في قدراتك العملية، وهذا يكون ولا شك ثماراً لما زرعته سابقاً من عطاء وجهد.

الميزان
سوء تفاهم مع بعض الزملاء، يظهر لك حقيقتهم ويكشف أمامك الأقنعة، فتبدو الأمور أكثر وضوحا.

العقرب

يوم عادي خال من أي مشكلات ومعاكسات، استفد منه للتفكير في مشاريع مستقبلية.

القوس
خصمك قويّ وقد ينوي السيطرة عليك أو على مكانك، استرح بعيداً عن المناوشات والنقاشات.

الجدي
إنتبه من مواجهات وحروب ولا تتورّط في قضية شائكة، راجِع أوراقك ومستنداتك، وانتظر بعض ردود الفعل المتعلّقة بقضية مالية.

الدلو
تقوم بخطوة فعّالة وتلفت الأنظار والإعجاب وترتاح إلى الظروف الإيجابية والمطمئنة.

الحوت
ارتباك الأجواء في العمل وسوء تفاهم وعدائية، المصارحة لا تعطي ثمارها بل تنقلب عليك. (السومرية)


Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:58 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:23 | 2024-08-28
12:30 | 2024-08-28
10:31 | 2024-08-28
09:07 | 2024-08-28
07:58 | 2024-08-28
05:58 | 2024-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24