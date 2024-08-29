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خلال حفل زفاف... شاب منح فناناً 25 ألف دولار

Lebanon 24
29-08-2024 | 07:24
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فاجأ جزائريٌ الحاضرين في حفل زفاف، بعدما منح مبلغ 25 ألف دولار لفنان شعبي، كان يحيي الحفل.

وتداولت الأوساط الجزائرية الفيديو على نطاق واسع، ما تسبب بجدل واسع وموجة من الانتقاد والسُخرية. (العربية)
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الجزائر

فنان

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