خلال حفل زفاف... شاب منح فناناً 25 ألف دولار

فاجأ جزائريٌ الحاضرين في حفل زفاف، بعدما منح مبلغ 25 ألف دولار لفنان شعبي، كان يحيي الحفل.



وتداولت الأوساط الجزائرية الفيديو على نطاق واسع، ما تسبب بجدل واسع وموجة من الانتقاد والسُخرية. (العربية)

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