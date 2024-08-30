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برجك اليوم

Lebanon 24
30-08-2024 | 23:00
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الحمل
يوم مناسب لشراء عقار جديد فالحظ يحالفك في الأمور التي تتعلق بالشراء اليوم.

الثور
توقع نجاحاً في بعض الأمور، إياك والمتاعب والجدال، إنه يوم يبشّر بالنجاح غير المتوقع.

الجوزاء
تتحسن الأحوال فتشعر بجو أكثر أماناً، كما يحمل اليك هذا اليوم طالعاً جيداً وحظاً كبيراً يسهل لك مغامرة مادية.
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السرطان
تعقد صداقات جديدة مهمة، ويحل الاطمئنان مكان القلق والريبة.

الأسد
تكتسب معلومات كثيرة، وتقوم بزيارات عمل لتبادل الآراء والأفكار مع من سبقوك في مجالك المهني.

العذراء
قد تشعر ببعض العراقيل المالية لذلك كُن أكثر تنظيماً ولا تتسرع في أي استثمار.

الميزان
تمارس صلاحياتك بدون تحفظ، وتبادر إلى اتخاذ خطوات صعبة لم تتجرأ على اتخاذها في السابق.

العقرب
تتقدّم إلى الأمام خطوة خطوة وتبني مستقبلك على أسس متينة ودائمة، وتواجه مسألة كانت تشغل بالك وتحسمها.

القوس
يخف عنك الضغط ويحمل هذا اليوم بعض الحلول، وربما تصادف شخصاً يساعدك ويأتيك ببعض الاقتراحات.

الجدي
يحمل هذا اليوم اقتراحات جيدة، وتحقق أنت بدورك إنجازات رائعة تستحق التقدير والتهنئة، وتنجح محادثاتك المالية وتشعر بقوة.

الدلو
وظّف طاقاتك في أمور إدارية وتنظيمية، تجنّب توقيع أي ورقة أو مستند أو المباشرة بخطوة جديدة مهما كثرت الإغراءات والضغوط.

الحوت
يوم جميل جداً تجد نفسك فيه أمام فرصة لبدء عمل أو مشروع جديد، لن تخيب آمالك، بل كن صبوراً. (السومرية)



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