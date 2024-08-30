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الحمليوم مناسب لشراء عقار جديد فالحظ يحالفك في الأمور التي تتعلق بالشراء اليوم.الثورتوقع نجاحاً في بعض الأمور، إياك والمتاعب والجدال، إنه يوم يبشّر بالنجاح غير المتوقع.الجوزاءتتحسن الأحوال فتشعر بجو أكثر أماناً، كما يحمل اليك هذا اليوم طالعاً جيداً وحظاً كبيراً يسهل لك مغامرة مادية.السرطانتعقد صداقات جديدة مهمة، ويحل الاطمئنان مكان القلق والريبة.الأسدتكتسب معلومات كثيرة، وتقوم بزيارات عمل لتبادل الآراء والأفكار مع من سبقوك في مجالك المهني.العذراءقد تشعر ببعض العراقيل المالية لذلك كُن أكثر تنظيماً ولا تتسرع في أي استثمار.الميزانتمارس صلاحياتك بدون تحفظ، وتبادر إلى اتخاذ خطوات صعبة لم تتجرأ على اتخاذها في السابق.العقربتتقدّم إلى الأمام خطوة خطوة وتبني مستقبلك على أسس متينة ودائمة، وتواجه مسألة كانت تشغل بالك وتحسمها.القوسيخف عنك الضغط ويحمل هذا اليوم بعض الحلول، وربما تصادف شخصاً يساعدك ويأتيك ببعض الاقتراحات.الجدييحمل هذا اليوم اقتراحات جيدة، وتحقق أنت بدورك إنجازات رائعة تستحق التقدير والتهنئة، وتنجح محادثاتك المالية وتشعر بقوة.الدلووظّف طاقاتك في أمور إدارية وتنظيمية، تجنّب توقيع أي ورقة أو مستند أو المباشرة بخطوة جديدة مهما كثرت الإغراءات والضغوط.الحوتيوم جميل جداً تجد نفسك فيه أمام فرصة لبدء عمل أو مشروع جديد، لن تخيب آمالك، بل كن صبوراً. (السومرية)