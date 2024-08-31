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جدال حاد يندلع بين امرأة وزوجها.. ما علاقة حماتها؟

Lebanon 24
31-08-2024 | 15:00
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شاركت امرأة غاضبة تفاصيل الجدال الذي حصل بينها وبين زوجها بعدما قرر دعوة والدته لمرافقتهما في رحلة سياحية معاً لمدة أسبوعين من دون الرجوع إليها.
وتحدثت المرأة عن مشاكلها مع زوجها في منشور عبر حسابها على موقع ريديت وقالت: "استُبعدت تماماً من القرار وكان ينبغي عليه مناقشة هذا الأمر معي أولاً".
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وكشفت المرأة أن زوجها هددها بالطلاق في حال رفضت قدوم والدته معهما إلى الرحلة، موضحةً أنها تحب السفر مع زوجها إلى جميع أنحاء العالم.
وتابعت المرأة: "نعيش أنا وزوجي معاً في الولايات المتحدة ونحب السفر إلى الخارج لمدة 6 أشهر سنوياً وقررنا هذا العام السفر إلى البرازيل لاستكشاف الشمال الشرقي منها ثم الذهاب إلى الجنوب".
وقالت المرأة: "شعر زوجي بالإهانة لأنني لم أكن سعيدة وقام بخلع خاتم زواجنا من يده وهددني بالطلاق".
(lbc)
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