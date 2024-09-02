فيديو يُثير الجدل.. ضبط عروسين زعما اختطافهما لهذا السبب

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية المصرية، عن حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله اختطاف أحد الأشخاص داخل سيارة أثناء حفل زفافه بالدقهلية.وتبين بالفحص إتفاق القائم على النشر "العريس الظاهر بمقطع الفيديو" مع (زوجته وشقيقتيه، 3 أشخاص) بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه بشكل تمثيلى لتحقيق نسبة مشاهدات عالية والحصول على أرباح مادية.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة فى الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.