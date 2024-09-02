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بالفيديو.. يخت فاخر اجتاح قاربا صغيرا في وسط البحر

Lebanon 24
02-09-2024 | 09:49
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اصطدم يخت فاخر بطول 300 قدم بقارب آخر، قبالة ساحل ياليكافاك، بودروم في تركيا.
 
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وانتشر مقطع فيديو تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر يختا فاخرا من إنتاج شركة Lürssen بقيمة 95 مليون جنيه إسترليني وهو ينساب عبر المياه أثناء توجهه نحو قارب آخر طوله 101 قدم. 
 


ولم يتضح بعد سبب وقوع الاصطدام، لكن القارب الأصغر حجما تعرض لأضرار جسيمة، ولم يصب من كانوا على متنه بأذى.
 
 

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