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بالفيديو: لقطات مدهشة تجمع بين اثنين من أقوى الظواهر الطبيعية في العالم

Lebanon 24
03-09-2024 | 00:22
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كشفت لقطات مذهلة عن مصادفة غير محتملة لاثنتين من أقوى الظواهر الطبيعية في العالم.


ورصدت اللقطات الفريدة الأضواء الشمالية متوهجة فوق بركان أيسلندا، بينما تتدفق الحمم البركانية من قمته.
والتقط مقطع فيديو بتقنية التصوير "الفاصل الزمني" مشاهد مذهلة لسحب من النار والرماد تلتقي بالتوهج الأخضر المتلألئ في السماء.


وتحدث الأضواء الشمالية بشكل متكرر نسبيا في المنطقة المحيطة بالقطب الشمالي حيث تكتسح الرياح الشمسية الجسيمات المشحونة في الهواء.

والثورات البركانية شائعة أيضا في أيسلندا، حيث شهد هذا الموقع بالذات سادس ثوران له منذ كانون الاول 2023.
 
 
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ويُعتقد أن هذا الثوران ناجم عن عدد من الزلازل في جنوب غرب الجزيرة، ما أدى إلى فتح صدع جديد في الصخر.
ويظهر المقطع الحمم البركانية السائلة وهي تتدفق من الأرض بعنف بينما يتصاعد الدخان في الهواء.
 
وانطلقت سيول هائلة من النار تشبه الشلال على الأرض قبل أن تتجمد على شكل صخور بركانية.
وكانت أنهار من الصهارة تنحدر على طول سفح الجبل، ولحسن الحظ كان ذلك بعيدا عن أي مناطق سكنية.
وفي الوقت نفسه، كانت الأضواء الشمالية تتلألأ في الأعلى، ما يمنحنا مشهدا مذهلا مع الانفجار العنيف أدناه. (روسيا اليوم)
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