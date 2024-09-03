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شرطة وجرحى.. اليكم ما فعلته هذه الطالبة بزملائها

Lebanon 24
03-09-2024 | 14:15
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أصيب تلميذان في مدرسة ابتدائية الثلاثاء على يد زميلة هاجمتهما بسكين غداة بدء العام الدراسي في دومازليتسه بجمهورية التشيك بالقرب من الحدود الألمانية، على ما أعلنت الشرطة.
وذكرت الشرطة على منصة "إكس" أن "طالبة هاجمت زملاءها بسكين. أصيب طفلان وتم إبلاغ والديهما" مشيرة إلى أنه تم توقيفها "خلال بضع دقائق".
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ولم ترغب خدمات الطوارئ التي تم الاتصال بها في الافصاح عن حالة الجريحين. (lbc)
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