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الحملالمنافسة التي واجهتك أصبحت من الماضي بعدما حسّنت أداءك وسيطرت على الوضع.الثورقد تلام على موقف أو تشعر ببعض الإرباك وبعدم القدرة على السيطرة على الظروف.الجوزاءتركّز ابتداءً من الآن على علاقة شراكة تبدو مميّزة ومهمة، وخصوصاً أن هذا اليوم قد يفتح أمامك أبواباً مهنية في الأسابيع اللاحقة.السرطانقد تحصل على خبر ممتاز هذا اليوم أو تتلقى عرضاً للعمل يبدو مناسباً جداً.الأسدتنقلب المعطيات لمصلحتك لتبدأ مرحلة جديدة، إذا كنت تبحث عن عمل فقد تتوافر لك فرص جيدة.العذراءتبدو مزاجياً ومشوّش التفكير وتسمع بعض الأخبار غير السارّة، ما يجعلك مربكاً ومتشائماً ومنغلقاً.الميزانتبذل نشاطاً كبيراً على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات والخبرات، وتقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء.العقربتحقق حلمك الذي روادك سنين طوالاً، وتحصل في مقابل ذلك على ترقية قلما حصل عليها آخرون في سنك.القوستنعم بأجواء مهنية جيدة، وقد تقوم باستشارة نافعة ومفيدة تعود عليك بنتائج مهمة.الجديقد تذهب في رحلة أو سفر أو تعرف مناسبة مهمة مع الأصدقاء، تحصل خلالها على مشاريع مهمة.الدلوعليك اتخاذ التدابير الوقائية لحماية المصالح والوضع العام، ولا سيّما إذا كانت التأثيرات تتعلّق بالوضع المهني.الحوتاقتراحات الجديدة تساعدك على تخطي الكثير من المصاعب، وهذا يمهد لك الطريق لكسب ثقة الزملاء. (السومرية)