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معلومات تكشفها ماغي فرح عن توقيف سلامة والأزمة المالية في لبنان.. هذا ما قالته (فيديو)

Lebanon 24
07-09-2024 | 03:00
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نشرت الإعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح فيديوهات جديدة عبر حسابها على يوتيوب عن توقعاتها للفترة المُقبلة.

ومن بين التوقعات، أشارت فرح إلى ان توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة هو حقيقي، وان   المحاكمات سوف تُستتبع بتوقيفات واستجوابات أخرى بهدف الوصول إلى بعض الحقائق عن التدهور المالي الذي حصل في السنوات الأخيرة في لبنان.
 
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وأضافت فرح ان تقارير مصرفية أميركية كشفت أن ثروة الشعب اللبناني وبعض قيادييه تُقدر بـ 1200 مليار دولار موجودة في المصارف الأوروبية والمصارف اللبنانية إضافة إلى وجود كميات كبيرة من سبائك الذهب.  
وتابعت بان المعلومات تُشير إلى ان لبنان يمكنه ان يتخطى أزماته المالية إذا تم إعادة مبالغ هربت في الفترة الأخيرة والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار.
 
 
 




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