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منوعات

فضح علاقته الغرامية بها وأبلغ زوجها.. فانتقمت منه بطريقة مروعة (فيديو)

Lebanon 24
06-09-2024 | 23:25
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انتشر أمس الجمعة فيديو عبر وسائل إعلام تركية لسيدة وهي تطلق النار على رجل كان يجلس في مقهى بإحدى مناطق مدينة إسطنبول.

وذكرت وكالة IHA التركية، أن الحادث وقع في مقهى بمنطقة جيفتليك.

ووثقت كاميرا في المقهى الحادث الذي أسفر عن إصابة الرجل بجروح عديدة.
 
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وأشارت الوكالة إلى أن السيدة أقدمت على إطلاق الرصاص على الرجل بعدما قام الأخير بفضح علاقته الغرامية معها، وإبلاغ زوجها بتفاصيل خيانتها، وفق التحقيقات الرسمية.

وبحسب وسائل إعلام تركية فإن السيدة أطلقت من مسدسها 7 رصاصات، أصابت 3 منها الرجل الذي كان جالسا في المقهى برفقة أحد الأشخاص.

ونقل الرجل المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج بعدما أبلغ عدد ممن كانوا في المقهى قوات الشرطة بالحادث.

وألقت الشرطة التركية القبض على السيدة مع المسدس، وفتح المدعي العام تحقيقا في الحادث لمعرفة المزيد من التفاصيل، قبل إحالة المتهمة إلى القضاء.(سكاي نيوز)


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