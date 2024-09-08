صور صادمة جدًا.. يوتيوبر يفاجئ جمهوره بعد أن فقد نسبة كبيرة من وزنه

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صدم نيكوكادو أفوكادو، وهو يوتيوبر معروف بمقاطع الفيديو الشهيرة "موكبانغ"، مشتركيه البالغ عددهم أربعة ملايين عندما كشف أنه خضع سراً لتحول مذهل في فقدان الوزن، وأنه كان ينشر محتوى قديمًا لمدة عامين.وفي مقطع فيديو نشره على قناته يوم الجمعة بعنوان "خطوتان للأمام"، كشف نجم الإنترنت، واسمه الحقيقي نيكولاس بيري، أنه أجرى "تجربة اجتماعية" مع مشتركيه ليجعلهم يعتقدون أنه لا يزال يعاني من زيادة الوزن، بينما كان في الواقع يفقد وزنه على ما يبدو.وفي مقطع فيديو نشره في أيار 2024، ادعى أفوكادو، الذي ينشر مقاطع فيديو منذ أكثر من سبع سنوات، أنه "يعاني من السمنة المفرطة" ويزن أكثر من 300 رطل. وفي مقطع الفيديو الذي نشره يوم الجمعة، قال إنه فقد 250 رطلاً (113 كغ). (toofab)