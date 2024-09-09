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لم يجد طلبه.. رد فعل غير متوقع لمسن في صيدلية شاهدوا ماذا فعل (فيديو)

Lebanon 24
09-09-2024 | 00:14
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انتشر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل في مصر على نطاق واسع، حيث وثق دخول رجل مسن في حالة يرثى لها لصيدلية بعدما طلب شيئا ولم يجده.

وفوجئ الصيدلي برد فعل غريب وغير متوقع من المسن، حيث أدار ظهره وقام بحركة بهلوانية غير مفهومة وخرج بعدها من الصيدلية مسرعا.
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في حين انتابت الصيدلي وطفلا كان برفقته نوبة ضحك صاحبها ذهول مما حدث من المسن.

فيما أكد رواد التواصل أن المسن ربما حاول أن يعبر عن غضبه بطريقته من عدم تلبية الصيدلي طلبه.
 
 
 
 
يذكر أن الفيديو انتشر إلى حد كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وسط تعليقات طريفة على الموقف. (العربية)



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