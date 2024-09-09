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4 متهمين قتلوا ابن عمهم بسبب الميراث.. وهكذا كان عقابهم

Lebanon 24
09-09-2024 | 06:00
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عاقبت محكمة جنايات المحلة 4 متهمين، بالإعدام شنقا، بعد قيامهم بقتل ابن عمهم بسبب الميراث، بدائرة مركز قطورفي مصر.
كانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهمين للمفتي لأبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقا، وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
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كانت الأجهزة الأمنية قد القت القبض على المتهمين الأربعة وهم اب و3 أبناء بعد قيامهم، بالتربص بالمجني عليه وهو ابن عمهم وقتله بسبب الخلاف على الميراث.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية، واحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، ونظرت محكمة جنايات المحلة القضية واصدرت قرارها المتقدم. (اليوم السابع)
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