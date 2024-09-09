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منوعات
قصّة حزينة... فقد حياته بعد العمل لـ104 أيام متتالية
Lebanon 24
09-09-2024
|
07:47
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تُوفِيَ رجل صيني يبلغ من العمر 30 عاما بسبب فشل في الأعضاء بعد العمل لمدة 104 أيام متتالية مع يوم واحد فقط من الراحة.
وقضت محكمة في مقاطعة تشجيانغ، جنوب شرق الصين، بأن الشركة مسؤولة بنسبة 20% عن وفاة الرجل، وأمرت بدفع 400 ألف يوان أيّ نحو 56 ألف دولار كتعويض للأسرة المتضررة. (روسيا اليوم)
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