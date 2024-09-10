بالفيديو.. طلبت منه أن تعدّل مكان وقوف درّاجته فسرقتها!

تمكنت فتاة صغيرة في مدينة فاراناسي الهندية من سرقة دراجة نارية في وضح النهار.

وأقنعت الفتاة، التي كانت ترتدي زي المدرسة، مالك السيارة بتسليمها المفاتيح بحجة الحاجة إلى تحريكها جانبًا. وبعدها، بدأت الفتاة بهدوء في تشغيل الدراجة وانطلقت بعيدًا. وقد انتشرت لقطات من كاميرات المراقبة للسرقة التي حدثت.



وبحسب الشكوى التي قدمها الضحية في مركز شرطة بهيلوبور، فقد وقعت الحادثة حوالي الساعة 9:30 صباحًا عندما اقتربت فتاة صغيرة من الضحية، وطلبت مفاتيح دراجته، مدعية أنها بحاجة إلى تحريكها جانبًا لحمل بعض الأشياء إلى الطابق العلوي. (news18)