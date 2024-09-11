لهذا السبب.. مقتل شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في مصر القبض على المتهم بقتل شاب وإصابة شقيقه خلال مشاجرة في إمبابة، بسبب خلافات بينهم وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل شاب، وإصابة شقيقه في إمبابة، وكشفت تحريات رجال المباحث أن عامل تم تحديد هويته، وراء ارتكاب الجريمة، نتيجة خلافات بينهم، حيث اعتدى عليهما بسلاح أبيض، وبضبطه اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وتولت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)

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