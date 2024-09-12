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ماذا يحدث بعد تسخين برغر ماكدونالدز في المايكروويف 30 دقيقة؟

Lebanon 24
12-09-2024 | 03:03
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اكتشف أحد المؤثرين على TikTok ما يحدث عندما يتم وضع برغر "بيغ ماك" من ماكدونالدز في الميكروويف لمدة نصف ساعة، وجاءت النتائج صادمة، ودفعت الكثيرين إلى إعلان أنهم سيحجمون عن الطلب من سلسلة الوجبات السريعة.
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وقام الشاب هاري، الذي لديه حساب باسم Microwaving30Mins، بتسخين "بيغ ماك" في الميكروويف لمدة نصف ساعة، لمعرفة ما سيحدث للوجبة الأساسية في ماكدونالدز، وفق  موقع ميرور". 
 
وفي الفيديو ظهر هاري وهو يجهز البرغر ويضعه في ميكروويف حديقته، وقال: "بينما نعرف جميعاً أن منتجات ماكدونالدز لا تتعفن تقريباً، إلا أن لا أحد أخبركم عن كيفية أدائها في الميكروويف".
 
وبعد نصف ساعة في الميكروويف، حيث تصاعد الدخان في نهاية الاختبار، وتم الكشف عن النتائج الدهنية بشكل لا يصدق، ولقد تسبب البرغر في تلطيخ الطبق باللون الأصفر، وأضاف هاري: "صلب كالصخر، دهني بشكل لا يصدق، خيوط من سائل لحم البقر المتجمد تخرج من الجانب السفلي".
 
واعتبر متابعون أن النتائج صادمة، حيث ظهر البرغر صلباً ما يذكر بالمواد البلاستيكية، محذرين من مخاطر كثيرة للأطعمة السريعة. (امارات 24)
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