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وفاة طفلة إثر تعرضها لصعقة كهربائية.. اليكم تفاصيل الحادثة

Lebanon 24
12-09-2024 | 06:15
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أصيبت طفلة بصعق كهربائي في مصر، مما أسفر عن مصرعها، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفلة داخل مسكنها في أوسيم، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن الطفلة أصيبت بصعق كهربائي، مما أدى إلى مصرعها في الحال.
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تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
 
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