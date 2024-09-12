32
o
بيروت
33
o
طرابلس
32
o
صور
34
o
جبيل
33
o
صيدا
32
o
جونية
32
o
النبطية
33
o
زحلة
32
o
بعلبك
12
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
وفاة طفلة إثر تعرضها لصعقة كهربائية.. اليكم تفاصيل الحادثة
Lebanon 24
12-09-2024
|
06:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصيبت طفلة بصعق كهربائي في مصر، مما أسفر عن مصرعها، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفلة داخل مسكنها في أوسيم، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن الطفلة أصيبت بصعق كهربائي، مما أدى إلى مصرعها في الحال.
Advertisement
تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين... هكذا قُتِلَ المغترب اللبناني سليم دايخ صباح اليوم
Lebanon 24
خبر حزين... هكذا قُتِلَ المغترب اللبناني سليم دايخ صباح اليوم
08:39 | 2024-09-11
11/09/2024 08:39:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال.. نادية وغابرييلا جبران تويني تخطفا الأنظار في زفاف شقيقهما على ملكة جمال لبنان السابقة (صور)
Lebanon 24
بغاية الجمال.. نادية وغابرييلا جبران تويني تخطفا الأنظار في زفاف شقيقهما على ملكة جمال لبنان السابقة (صور)
00:13 | 2024-09-12
12/09/2024 12:13:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زفافها الاسطوري.. اول ظهور لـ مايا رعيدي من شهر العسل
Lebanon 24
بعد زفافها الاسطوري.. اول ظهور لـ مايا رعيدي من شهر العسل
13:00 | 2024-09-11
11/09/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صوره الحميمة مع ممثلة لبنانية.. نجم عالمي ينفصل رسميا عن زوجته
Lebanon 24
بعد صوره الحميمة مع ممثلة لبنانية.. نجم عالمي ينفصل رسميا عن زوجته
00:43 | 2024-09-12
12/09/2024 12:43:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل الدقيقة.. إليكم مقرّرات مجلس الوزراء اليوم
Lebanon 24
بالتفاصيل الدقيقة.. إليكم مقرّرات مجلس الوزراء اليوم
11:21 | 2024-09-11
11/09/2024 11:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
07:00 | 2024-09-12
بهذه الطريقة.. اعترافات لصوص مواتير المياه: نفذنا 5 جرائم سرقة
06:37 | 2024-09-12
فيديو لعراك بين نواب في برلمان... ما حقيقته؟
06:01 | 2024-09-12
كانت حاملاً بتوأم... ضرب زوجته ضرباً مبرحاً في المنزل وقتلها
05:30 | 2024-09-12
نهاية مأساوية لملكة جمال.. مزق زوجها جسدها وطحن رفاتها في خلاط (صورة)
04:12 | 2024-09-12
بعد خسارته الانتخابات... رد فعل غريب لنائب أردني (فيديو)
03:05 | 2024-09-12
في دولة عربية وزير يُفجر عاصفة.. "على المرأة دفع النفقة لطليقها"!
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
12/09/2024 15:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
12/09/2024 15:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
12/09/2024 15:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24