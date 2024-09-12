بهذه الطريقة.. اعترافات لصوص مواتير المياه: نفذنا 5 جرائم سرقة

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أدلى عاطلان أمام جهات التحقيق في القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة مواتير المياه من العقارات بأسلوب الفك.وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمان لأحدهما معلومات جنائية، و إعترفا بإرتكابهما 5 وقائع سرقة، وقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سئ النية" تم ضبطه وبحوزته 5 مواتير مياه.وقررت النيابة حبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة. (اليوم السابع)