سُجن 10 سنوات إثر إدانته بجريمة لم يرتكبها.. فحصل على 50 مليون دولار

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حُكم على سلطات مدينة شيكاغو الأميركية بدفع مبلغ قياسي يبلغ 50 مليون دولار أميركي لثلاثيني أمضى 10 سنوات في السجن إثر إدانته بجريمة قتل عام 2008 لم يرتكبها.وأظهرت وثائق قضائية أن هيئة محلفين فيدرالية في ولاية إلينوي قررت بالإجماع دفع تعويض لمارسيل براون بقيمة 50 مليون دولار عن 10 سنوات من الاحتجاز والسجن الجنائي، من عام 2008 إلى عام 2018.وأعلنت شركة المحاماة "لوفي أند لوفي"، التي تمثل براون في بيان لها أن "هذا أكبر مبلغ في تاريخ الولايات المتحدة يُمنح لمدعٍ مُدان بجرم لم يرتكبه". (سكاي نيوز)