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طفلة تودع الحياه بعد 10 أيام من المعاناة إثر سقوط "مروحة" على رأسها

Lebanon 24
14-09-2024 | 11:30
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لقيت طفلة مصرعها، نتيجة سقوط مروحة عليها، داخل مسكنها في إحدى قرى العياط في مصر، وتم نقلها إلى المستشفى، حيث فارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.
وفور وقوع الحادث، تم نقل الطفلة إلى المستشفى، وتبين أن الطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، أصيبت نتيجة سقوط مروحة سقف على جسدها، مما أدى إلى إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى، وبعد مرور ما يقرب من 10 أيام، فارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. (اليوم السابع)
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