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مشاجرة خلال اجتماع داخل مدرسة.. حملت مخدرات وحاولت خنق المدير بربطة العنق ولكمته

Lebanon 24
15-09-2024 | 02:50
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اعتقلت امرأة في ولاية إلينوي بعد زعمها أنها تشاجرت مع مدير مدرسة ابتدائية الذي أخبرها خلال اجتماع أنه سيتم استدعاء الشرطة لأنها أسقطت أكياسًا من الكوكايين، حسب "فوكس نيوز". 

وقعت الحادثة التي تورطت فيها شاكيدا بارفيلد، صباح الأربعاء، في مدرسة ويلش الابتدائية في روكفورد.
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ونُقل عن الشرطة أن بارفيلد كانت في المدرسة لحضور اجتماع مع مدير المدرسة عندما أسقطت أكياسا من الكوكايين. وعندما التقط المدير الأكياس، ورد أن بارفيلد شعرت بالانزعاج عندما قيل لها إن الشرطة ستُستدعى إلى مكان الحادث. 

وتتهم المرأة البالغة من العمر 33 عامًا بلكم مدير المدرسة عدة مرات في وجهه، وخدش وجهه وذراعيه، وعضه واستخدام ربطة عنقه لخنقه.
 
وتواجه بارفليد اتهامات تشمل حيازة مادة خاضعة للرقابة، والاعتداء المشدد على موظفة بالمدرسة، والسلوك غير المنضبط، وفقا لتقارير إعلامية. (فوكس نيوز)

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