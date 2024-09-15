مشاجرة خلال اجتماع داخل مدرسة.. حملت مخدرات وحاولت خنق المدير بربطة العنق ولكمته

Advertisement

اعتقلت امرأة في ولاية إلينوي بعد زعمها أنها تشاجرت مع مدير مدرسة ابتدائية الذي أخبرها خلال اجتماع أنه سيتم استدعاء الشرطة لأنها أسقطت أكياسًا من الكوكايين، حسب "فوكس نيوز".وقعت الحادثة التي تورطت فيها شاكيدا بارفيلد، صباح الأربعاء، في مدرسة ويلش الابتدائية في روكفورد.ونُقل عن الشرطة أن بارفيلد كانت في المدرسة لحضور اجتماع مع مدير المدرسة عندما أسقطت أكياسا من الكوكايين. وعندما التقط المدير الأكياس، ورد أن بارفيلد شعرت بالانزعاج عندما قيل لها إن الشرطة ستُستدعى إلى مكان الحادث.وتتهم المرأة البالغة من العمر 33 عامًا بلكم مدير المدرسة عدة مرات في وجهه، وخدش وجهه وذراعيه، وعضه واستخدام ربطة عنقه لخنقه.