30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
31
o
بعلبك
14
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
مشاجرة خلال اجتماع داخل مدرسة.. حملت مخدرات وحاولت خنق المدير بربطة العنق ولكمته
Lebanon 24
15-09-2024
|
02:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتقلت امرأة في ولاية إلينوي بعد زعمها أنها تشاجرت مع مدير مدرسة ابتدائية الذي أخبرها خلال اجتماع أنه سيتم استدعاء الشرطة لأنها أسقطت أكياسًا من الكوكايين، حسب "فوكس نيوز".
وقعت الحادثة التي تورطت فيها شاكيدا بارفيلد، صباح الأربعاء، في مدرسة ويلش الابتدائية في روكفورد.
Advertisement
ونُقل عن الشرطة أن بارفيلد كانت في المدرسة لحضور اجتماع مع مدير المدرسة عندما أسقطت أكياسا من الكوكايين. وعندما التقط المدير الأكياس، ورد أن بارفيلد شعرت بالانزعاج عندما قيل لها إن الشرطة ستُستدعى إلى مكان الحادث.
وتتهم المرأة البالغة من العمر 33 عامًا بلكم مدير المدرسة عدة مرات في وجهه، وخدش وجهه وذراعيه، وعضه واستخدام ربطة عنقه لخنقه.
وتواجه بارفليد اتهامات تشمل حيازة مادة خاضعة للرقابة، والاعتداء المشدد على موظفة بالمدرسة، والسلوك غير المنضبط، وفقا لتقارير إعلامية. (فوكس نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في 14 أيلول 1982...هكذا أنقذني من الموت
Lebanon 24
في 14 أيلول 1982...هكذا أنقذني من الموت
11:00 | 2024-09-14
14/09/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ لمُستخدمي "واتسآب" في لبنان.. انتبهوا!
Lebanon 24
تحذيرٌ لمُستخدمي "واتسآب" في لبنان.. انتبهوا!
16:15 | 2024-09-14
14/09/2024 04:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة عنيفة تهزّ البقاع.. هذه آخر المعلومات!
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة عنيفة تهزّ البقاع.. هذه آخر المعلومات!
13:19 | 2024-09-14
14/09/2024 01:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مناشير إسرائيلية خطيرة فوق الجنوب.. إقرأوا ما جاء فيها!
Lebanon 24
مناشير إسرائيلية خطيرة فوق الجنوب.. إقرأوا ما جاء فيها!
03:35 | 2024-09-15
15/09/2024 03:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الشاب أسامة مخطوف منذ أيام عدة.. والفدية المطلوبة تتخطى الـ40 ألف دولار!
Lebanon 24
الشاب أسامة مخطوف منذ أيام عدة.. والفدية المطلوبة تتخطى الـ40 ألف دولار!
08:56 | 2024-09-14
14/09/2024 08:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
07:11 | 2024-09-15
إيفانكا ترامب تتعرّض للهجوم بسبب صورة مستفزّة نشرتها... شاهدوها
06:14 | 2024-09-15
تفاصيل مثيرة عن هذه الإمرأة... تتسوّق خلال نومها وتُنفق المال!
03:14 | 2024-09-15
جلس يحمل الميكروفون خلال جنازته.. مُنتج فني أُخرج من نعشه بكامل أناقته! (صور)
01:04 | 2024-09-15
عن طريق تحليل مياه الصرف الصحي.. صحيفة تكشف مفاجأة عن تعاطي المخدرات في هولندا
00:00 | 2024-09-15
برجك اليوم
23:00 | 2024-09-14
قرار قضائي منعهما من إطلاق هذا الإسم على مولودهما.. اليكم السبب
فيديو
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
15/09/2024 14:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
15/09/2024 14:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
15/09/2024 14:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24