الحمل

تستعيد الحرية في التصرّف والقدرة على المناورة، وتحل قضايا مالية أو تخوض مفاوضات مع مؤسسة أو مرجع كبير

الثور

نجاح كبير وغير متوقع في العمل، بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها لدعم المشاريع التي طرحها بعض الزملاء

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الجوزاء

يبدأ مركور بالتراج ويجعل القرارات صعبة قليلاً، لكنك تتخلص من عثرات قد تعرقل الخطى وتتجنب نزاعاً قد يسبب لك مشاكل مع الزملاء

السرطان

تتخلص من بعض الإرباك بسبب كثرة الضغوط في العمل، وتتمتع بقدرات لافتة لتجاوز الصعاب مستفيداً من عامل الوقت

الأسد

تحصل على معلومات أو يهمس لك ببعض الأسرار، حاول أن تصغي الى ما يُقال لك من دون ردود فعل

العذراء

مركور المتراجع وساتورن العائد إلى القوس قد يولدان معاكسة فلكية تعانيها وتعيدك إلى أجواء كنت تعتقد أنك تخلصت منها

الميزان

قد تمر بأزمة مالية صعبة سببها سوء إدارتك الأمور وعدم اطلاعك المتواصل على الحسابات، ما أوقعك في عجز

العقرب

رتّب أوضاعك وانتبه لمصاريفك وكن واعياً لمسؤولياتك وواجباتك

القوس

قد تعالج مسألة مستحقات ديون أو ضرائب، وتجبر على مواجهة واقع لا يروقك

الجدي

تجتمع اليوم ببعض زملاء المهنة وتتناقش وإياهم في سبل تطور العمل

الدلو

تنتظرك المكافآت والمفاجآت السارة، وتزداد الأرباح والتسويات والانفراجات، فما عليك سوى اقتناص الفرص لحظة وصولها

الحوت

يدقّ النجاح بابك مجدداً وبانتظارك مشروع عمل كبير يعرض عليك سيغيّر مجرى حياتك