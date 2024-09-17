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" أكلت لحم صدره".. عدوى تحول حياة رجل إلى كابوس

Lebanon 24
17-09-2024 | 12:17
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عانى رجل تم تشخيص إصابته بالفيروس المسبب لجدري الماء والهربس النطاقي، من عدوى نادرة والتي أكلت لحم صدره.
وذهب الرجل الذي يبلغ من العمر 55 عاماً وهو يعاني من تورم شديد في صدره وقرحة كبيرة يتسرب منها سائل برائحة كريهة.
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وكان الرجل يتلقى العلاج من قبل الأطباء في نجران، المملكة العربية السعودية، من الهربس النطاقي، وهو طفح جلدي مؤلم يظهرعادةً لدى كبار السن الذين أصيبوا بجدري الماء في مرحلة الطفولة.
كما كان الرجل يعاني من مرض السكري والذي يمكن أن يضعف جهاز المناعة وقدرته على السيطرة على الفيروس.
وعالج الأطباء الرجل لمدة خمسة أيام قبل إجراء طبيب التجميل جراحة له باستخدام فراغ قبل خياطة جرحه، ثم خرج بعد ١٦ يوما من المستشفى بعد شفائه تماماً. (lbc)
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