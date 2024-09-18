من دون علمك.. أجهزة منزلية ترفع قيمة فاتورتك!

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هناك بعض مصادر استهلاك الطاقة الدقيقة في المنازل، قد ترفع من قيمة فاتورة الكهرباء في نهاية الشهر، حتى لو كانت على وضعية "الاستعداد".وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن هذه الأجهزة، إذا لم يُوقَف تشغيلها، قد تساهم بشكل كبير في تكاليف الطاقة على المدى الطويل.وجُهِّزَت أنظمة الألعاب الحديثة بميزات توفير الطاقة، ولكن حتى في وضعية الاستعداد، فإنها تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة.ويترك العديد من المستخدمين أجهزة الألعاب في وضعية الاستعداد عن طريق الخطأ، عندما يوقفون تشغيل التلفزيون دون أن يدركوا استنزاف الطاقة. ويقول خبراء إن فصل صندوق الكابل الخاص بهذه الأجهزة عند عدم استخدامه يحدث فرقًا في فواتير الطاقة الشهرية.ويمكن أن تكون الثلاجات القديمة خصوصًا مستهلكة كبيرة للطاقة، لذا يوصى بالترقية إلى نموذج أكثر كفاءة إذا كان ذلك ممكنًا. ورغم أنه قد لا يكون من العملي وقف تشغيل الثلاجة، فإن استبدال الأجهزة القديمة قد يوفر مبلغًا كبيرًا من فاتورة الطاقة الخاصة بك.حتى عندما لا يكون قيد الاستخدام، يستهلك الميكروويف الطاقة فقط للحفاظ على تشغيل شاشة الساعة. ويقترح الخبراء فصل الميكروويف عن الكهرباء أو استخدام شريط طاقة لقطع الطاقة عنه عند عدم الحاجة إليه، وهذه الخطوة الصغيرة قد "تخفض فاتورة الكهرباء".كذلك تشتهر أجهزة الحاسوب المكتبية باستهلاك قدر كبير من الطاقة مقارنة بأجهزة الحاسوب المحمولة. ولكن عند ترك الحاسوب في وضعية الاستعداد بدلًا من وقف تشغيله بالكامل قد يؤدي إلى استهلاك كبير للطاقة يمكن تجنبه. (ارم نيوز)