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ادعت انتحارها على "تيك توك".. إليكم السبب

Lebanon 24
19-09-2024 | 04:00
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صدم رواد موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" بمقطع فيديو لسيدة تحاول الانتحار باستخدام أداة حادة وإصابة نفسها في منطقة الرقبة، حيث ظهرت الدماء تسيل من رقبتها بعد محاولتها ذبح نفسها.

زيف واقعة الانتحار
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إلا أن السلطات كشفت حقيقة مقطع الفيديو، حيث نشرت وزارة الداخلية بيانا أمس الأربعاء، جاء فيه أنه تبين بالفحص وإجراء التحريات زيف مقطع فيديو الانتحار المزعوم.

وأضاف بيان الشرطة المصرية أنه تم استدعاء السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، والتي تبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أسيوط بصعيد مصر، حيث تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وبرقبتها، وبمواجهتها بالفيديو المشار إليه أقرت بافتعالها محاولة الانتحار وإصابة نفسها بـ "كَتَر "، ووضع كمية من صبغة حمراء على رقبتها، والادعاء بإيهامها لنجلتها أنها قد تتخلص من حياتها إذا حاولت الخروج من المنزل، في إطار زيادة نسبة المشاهدات على ذات التطبيق للتربح مالياً.

وقامت السلطات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيدة، وتحرير محضر بالواقعة.

يذكر أن السلطات في مصر قامت بضبط آخرين في وقائع سابقة، قاموا بافتعال المشكلات أو تعريض أنفسهم للخطر لجذب المشاهدات والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما انتشرت على مدار الأشهر الماضية وقائع قيادة السيارات أو الدراجات النارية بتهور كبير في شوارع مصرية مختلفة وبعدة محافظات، وكان الرابط المشترك بين هذه الوقائع هو افتعال الخطر لجذب المشاهدات على مواقع التواصل والتربح المادي منها.(العربية)

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