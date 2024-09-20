ألّفها في شبابه... إكتشاف مقطوعة غير معروفة لموزارت

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اكتُشِفَت في مدينة لايبزيغ في شرق ألمانيا مقطوعة موسيقية قصيرة منسوبة إلى موزارت لم تكن معروفة من قبل، ويُعتقد أن الملحّن ألّفها في شبابه، بحسب ما أفاد باحثون.وأوضحت مكتبة بلدية لايبزيغ في بيان أن المقطوعة المُكتَشَفة عبارة عن مجموعة من سبع حركات لثلاثيّ وَتَريّ تبلغ مدتها الإجمالية نحو 12 دقيقة، ويُعتقد أنها أُلِّفَت في منتصف أو في أواخر ستينات القرن الثامن عشر.واكتشف الباحثون المقطوعة في مقتنيات مكتبة الموسيقى في المدينة أثناء تجميع الإصدار الأخير من مجموعة "كتالوغ كوشل" الشاملة لكل أعمال موزارت الموسيقية. (العربية)