بعد ضربة الضاحية الجنوبية هل من حرب شاملة على لبنان؟ هذا ما كشفته ماغي فرح (فيديو)

بعد الضربة الإسرائيلية أمس الجمعة على الضاحية الجنوبية، كشفت الإعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح معلومات بشأن المرحلة المُقبلة.



ونشرت فرح فيديوهات عبر حسابها على "إكس" أشارت فيها إلى انه "بعد العمل الإجرامي الذي ارتكبته إسرائيل أمس الجمعة في لبنان كان ثمة خشية من اتساع المعركة وشمولها المنطقة بأكملها الا ان معلومات أمنية كشفت ان المعارك على حدود لبنان مع إسرائيل وان كانت ستزداد ضراوة الا انها لن تؤدي إلى توسع الحرب إلى خارج القواعد التي يشهدها لبنان رغم الخرق الأمني الذي حصل".



وأضافت فرح: "إسرائيل ليست بوارد دخول جيشها إلى لبنان خوفا من كمائن تنتظرها من جانب حزب الله وكثافة الضغط على الجنوب وباقي المناطق الأخرى هو البديل عن الاجتياح".

وبحسب فرح، ذكرت معلومات أمنية أميركية ان المعركة المقبلة بين حزب الله وإسرائيل ستكون معركة سيبرانية تطال كل أجهزة الاتصالات والبرمجة الالكترونية واللاسلكية التي تدير الأسلحة المتطورة وهنا الخطورة.



وأضافت المعلومات، كما قالت فرح، ان إسرائيل بدأت تطوير برامجها لمنع استهدافها.



وعُلم، بحسب فرح، ان معظم البرامج الالكترونية المستوردة من الخارج تم استبدالها قبل أشهر عدة منعا للتشويش والاستهداف ومنها أيضا المتعلقة بالطائرات المدنية.



