برج الحمل

تشعر بتراكم المهام عليك مما يزيد من ضغطك. ومع ذلك، تنجح في إنجازها جميعًا رغم الإرهاق. قد تفكر في أخذ استراحة أو تغيير الروتين. عاطفيًا، علاقتك مع الشريك تمر ببعض التحديات، لكن الحب سينتصر في النهاية.

Advertisement

برج الثور

حالتك النفسية ليست في أفضل أحوالها، حيث تشعر بالتوتر والعصبية. تعامل أحد الزملاء معك بطريقة غير مريحة، ما يدفعك للتفكير في المواجهة. تفكر أيضًا في اتخاذ قرار مصيري قد يؤثر على حياتك بشكل كبير.

برج الجوزاء

عليك تجنب التصرف بسلطة زائدة في العمل. استمع لآراء الآخرين واختر الأنسب، وابتعد عن العناد. قد تتعرض لبعض المواقف التي تتطلب التفاوض لشراء شيء ثمين.

برج السرطان

حان الوقت لتحديد مشاكلك المهنية والعمل على حلها. احذر من الأشخاص الذين قد يحاولون الإيقاع بك. ستتمكن من إظهار كفاءتك وتلقي عروض جديدة عليك دراستها جيدًا. لا تهمل أي إشارات صحية تشعر بها.

برج الأسد

الفترة المقبلة تحمل الكثير من التطورات الإيجابية في مسارك المهني. ستتمكن من كشف شخصية غير صادقة بطريقة ذكية، مما يجعلك محط إعجاب المسؤولين. تسير الأمور لصالحك بشكل ملحوظ.

برج العذراء

عليك مراجعة حساباتك المالية بعد أن بالغت في المصاريف. الفترة المقبلة ستكون مهمة في حياتك المهنية وستحقق نتائج مميزة. على الصعيد العاطفي، تعيش فترة من السعادة والاستقرار.

برج الميزان

تضع شروطًا عالية عند التفاوض على مشروع جديد بسبب ثقتك الكبيرة. حافظ على علاقاتك الاجتماعية في العمل وتجنب الانفعالات الزائدة. عاطفيًا، قد يكون الوقت مناسبًا للانتقال إلى مرحلة جديدة في العلاقة.

برج العقرب

تشهد تحسنًا كبيرًا في العمل وتتمكن من حل مشكلة كانت تشغلك. هذا سيمنحك راحة نفسية ويتيح لك التركيز أكثر على العائلة. حاول تفهم تصرفات الشريك، فقد يكون تحت ضغط كبير.

برج القوس

المسؤولون يثقون بقدراتك مما يزيد من مهامك. لكنك تنجح في التغلب على الصعوبات وتثبت كفاءتك. تشعر بتحسن مادي وتحظى بتغييرات إيجابية تساهم في خروجك من ضغوطاتك النفسية.

برج الجدي

تواجه بعض التحديات في العمل قد تؤخر تقدمك. عليك أن تبادر بحل هذه المشكلات وإتمام المهام المتراكمة. في علاقتك العاطفية، حاول التفاهم مع الشريك قبل أن تتفاقم الخلافات.

برج الدلو

استغل وقتك بشكل أفضل ولا تهمل أسرتك. الكسل هو عدوك الأكبر في هذه الفترة. لا تخجل من تغيير رأيك في بعض الأمور، خاصةً إذا اكتشفت حقائق جديدة. قد يطرأ خلاف مع الشريك يتطلب الحوار.

برج الحوت

عليك التعامل بهدوء مع أي مشاكل تواجهك في العمل. تصرف أحد الأصدقاء بشكل غير متوقع قد يصدمك، لكن حاول أن تفهم الأسباب وراء سلوكه. ماديًا، احرص على تنظيم مصاريفك ولا تبالغ في الإنفاق.