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بالطبل والمزمار... أسرة تصطحب طفلها إلى المدرسة شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
24-09-2024 | 05:17
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لطفل صغير في أول يوم في ذهابه للمدرسة، وقامت أسرة الطفل باصطحابة للمدرسة بالطبل والمزمار البلدي.

وأثار مقطع الفيديو ردود فعل متباينة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف البعض الفيديو بأنه طريف، فيما وصفه آخرون بأنه مبالغ فيه. (العربية)
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