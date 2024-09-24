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لهذا السبب.. زوج ينهى حياة زوجته

Lebanon 24
24-09-2024 | 10:40
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شهدت مدينة السعادة فى شبرا في مصر، جريمة بشعة راح ضحيتها ربة منزل على يد زوجها، بعد نشوب خلافات بينهما، قام على إثرها بطعنها بسكين حاد، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وتكثف المباحث من جهودها لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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وكشفت التحريات، وجود جثة ربة منزل ملقاة على الأرض داخل منزلها بمنطقة السعادة بدائرة القسم بسبب نشوب مشاجرة مع زوجها بسبب خلافات بينهما تعدى عليها الزوج بسلاح أبيض (سكين) ولفظت أنفاسها الأخيرة فى الحال، وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى. (اليوم السابع)
 
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