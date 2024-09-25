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منوعات
أرسلت له هدية.. كيت ميدلتون تسعى لمصالحة الأمير هاري
Lebanon 24
25-09-2024
|
04:51
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ذكرت تقارير بأنه كان على العائلة البريطانية المالكة أن تتمنى للأمير هاري عيدا سعيداً، سواء أرادت ذلك أم لا، وأفاد مصدر أن كيت ميدلتون لم تكن ملزمة باتباع المرسوم وقررت من تلقاء نفسها الاتصال بسِلفها لتهنئته بيومه الكبير.
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وفي حديثه إلى صحيفة "إكسبريس"، كشف أحد المطلّعين أن أميرة ويلز استغرقت لحظة للاتصال بهاري، بالإضافة إلى كونها "القوة الدافعة" وراء رسالة عيد الميلاد التي تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالعائلة المالكة، يوم الأحد 15 أيلول كأول رسالة عيد ميلاد مشتركة علنية لهاري منذ عام 2021.
وقال المصدر: "لقد أخبرت ويليام بشكل لا لبس فيه أن هذا ليس الوقت المناسب للاستياء، وأنهما بحاجة ليُظهرا للعالم أن الحب والأسرة في مقدّمة قيمهما، ولكن الأهم من ذلك أنها أرادت أن يتلقى هاري هذه الرسالة في يومه الكبير. كانت كيت هي القوة الدافعة وراء تمنيات عيد ميلاد هاري، إذ تفي ببطء بوعدها باستعادة نوع من السلام والمغفرة بين الأمير المنفصل وعائلته قبل فوات الأوان".
وبينما لم يذكر المصدر ما أرسلته ميدلتون إلى هاري، لكنه كشف أنها أرسلت هدية، وأنها لاقت استحسانه... وأوضح: "كان الأمر يعني الكثير لهاري بحيث أرسل أفراد العائلة المالكة، وكذلك آل ويلز، غصن الزيتون هذا على وسائل التواصل الاجتماعي. وحرصت كيت على الاتصال به وإرسال هدية مدروسة له أيضاً".(لها)
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