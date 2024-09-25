29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
20
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
طالبة ثانوى تتهم مدرسا بمحاولة التعدى عليها.. اليكم تفاصيل القصة
Lebanon 24
25-09-2024
|
07:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت جهات التحقيق ببولاق الدكرور في مصر، تحقيقاتها الموسعة في واقعة اتهام مدرس بأحد المراكز التعليمية بمحاولة التعدى على طالبة بالصف الثاني الثانوي.
وتلقى قسم شرطة بلاغا من والد طالبة بالصف الثاني الثانوي اتهم فيه مدرس بمحاولة التعدى على ابنته، داخل سنتر تعليمي في بولاق الدكرور.
Advertisement
وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، وبمواجهته أنكر الاتهام المنسوب إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق، وبدأت الجهات الأمنية فى التحرى لكشف ملابسات الواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. (اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عن "جاسوس الضاحية".. هكذا تحرَّك "الحزب" استخباراتياً!
Lebanon 24
عن "جاسوس الضاحية".. هكذا تحرَّك "الحزب" استخباراتياً!
14:00 | 2024-09-24
24/09/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارات الإسرائيلية على لبنان ونزوح الآلاف.. هذا ما فعلته ملكة جمال لبنان
Lebanon 24
بعد الغارات الإسرائيلية على لبنان ونزوح الآلاف.. هذا ما فعلته ملكة جمال لبنان
14:05 | 2024-09-24
24/09/2024 02:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عاجل... غارات متتالية على المنازل في هذه البلدة!
Lebanon 24
خبر عاجل... غارات متتالية على المنازل في هذه البلدة!
15:17 | 2024-09-24
24/09/2024 03:17:29
Lebanon 24
Lebanon 24
طلاق فنان للمرّة الثانيّة... وهكذا سيحتفل بانفصاله عن زوجته!
Lebanon 24
طلاق فنان للمرّة الثانيّة... وهكذا سيحتفل بانفصاله عن زوجته!
12:06 | 2024-09-24
24/09/2024 12:06:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الظروف الطارئة.. بيان عاجل من مصرف لبنان إليكم ما أعلنه
Lebanon 24
بسبب الظروف الطارئة.. بيان عاجل من مصرف لبنان إليكم ما أعلنه
07:23 | 2024-09-25
25/09/2024 07:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
09:06 | 2024-09-25
اتهام خادمة بسرقة خاتم ألماس من مسكن مخدومتها .. وهذه التفاصيل
05:57 | 2024-09-25
في رسالة... رصاصة إلى رئيس حكومة سلوفاكيا
04:51 | 2024-09-25
أرسلت له هدية.. كيت ميدلتون تسعى لمصالحة الأمير هاري
02:09 | 2024-09-25
بتهمة الفسق والفجور.. "وحش الكون" وبناتها في قبضة الأمن!
23:34 | 2024-09-24
أسماك القرش "الشبح".. اكتشاف نوع جديد في هذا البلد
22:46 | 2024-09-24
برجك اليوم
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
25/09/2024 17:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
25/09/2024 17:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
25/09/2024 17:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24