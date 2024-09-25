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طالبة ثانوى تتهم مدرسا بمحاولة التعدى عليها.. اليكم تفاصيل القصة

Lebanon 24
25-09-2024 | 07:15
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بدأت جهات التحقيق ببولاق الدكرور في مصر، تحقيقاتها الموسعة في واقعة اتهام مدرس بأحد المراكز التعليمية بمحاولة التعدى على طالبة بالصف الثاني الثانوي.
وتلقى قسم شرطة بلاغا من والد طالبة بالصف الثاني الثانوي اتهم فيه مدرس بمحاولة التعدى على ابنته، داخل سنتر تعليمي في بولاق الدكرور.
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وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، وبمواجهته أنكر الاتهام المنسوب إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق، وبدأت الجهات الأمنية فى التحرى لكشف ملابسات الواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. (اليوم السابع)
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