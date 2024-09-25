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اتهام خادمة بسرقة خاتم ألماس من مسكن مخدومتها .. وهذه التفاصيل

Lebanon 24
25-09-2024 | 09:06
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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في مصر، إجراء التحريات لكشف ملابسات اتهام خادمة بسرقة خاتم ألماس من مخدومتها فالتى تحمل جنسية دولة عربية بمدينة 6 أكتوبر، تم التحفظ على الخادمة لاستجوابها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.
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ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من سيدة تحمل جنسية دولة عربية اتهمت فيه خادمتها بسرقة خاتم ألماس من مسكنها بمدينة 6 أكتوبر، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.
تم التحفظ على الخادمة لاستجوابها في الاتهام الموجه إليها، حيث نفت ارتكاب السرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
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