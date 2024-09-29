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مقتل طفلة وإصابة والديها.. اليكم تفاصيل الحادثة

Lebanon 24
29-09-2024 | 11:50
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أمرت النيابة العامة في الجيزة في مصر، بتشريح جثة طفلة، لقيت مصرعها نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، والتصريح بدفنها عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.
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وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن أن الطفلة ووالديها تعرضوا لاعتداء على يد آخرين، بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن مقتلها، وإصابة والديها، واستمع رجال المباحث لأقوال المصابين، وتبين أن خلافا بين المجني عليهم والمتهمين، دفعت الجناة للاعتداء عليهم بسلاح أبيض، لتفقد الطفلة حياتها، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، بينما أصيب والديها.
واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة، المحيطة بمكان الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل طفلة تبلغ من العمر 12 سنة في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين والدي الطفلة، وبين شقيقين، بسبب خلافات بينهم، وخلال المشاجرة تعرضت الطفلة لاعتداء بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتلها، كما أصيب والديها.
ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرروا محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
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