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مصرع عامل سقطت عليه قطعة حديدية.. اليكم تفاصيل الحادثة

Lebanon 24
29-09-2024 | 15:00
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فقد عامل حياته نتيجة سقوط قطعة حديدية عليه أثناء عمله بمصنع في مدينة 6 أكتوبر في مصر، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع عامل داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات تبين أن الضحية خلال أداء عمله، سقطت عليه قطعة حديدية داخل المصنع، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.
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تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
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