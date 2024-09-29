مصرع عامل سقطت عليه قطعة حديدية.. اليكم تفاصيل الحادثة

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فقد عامل حياته نتيجة سقوط قطعة حديدية عليه أثناء عمله بمصنع في مدينة 6 أكتوبر في مصر، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع عامل داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات تبين أن الضحية خلال أداء عمله، سقطت عليه قطعة حديدية داخل المصنع، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)