الحمل

لا تغامر من أجل أمور تافهة، لأن الأمر قد ينعكس عليك سلباً فتدفع ثمن اندفاعك غير المبرَّر

الثور

أوضاعك المالية قد تتحسن بعض الشيء بسبب قلة الإنفاق غير المجدي، ولا توقع أي وثيقة قبل أن تدقق في تفاصيلها وبنودها

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الجوزاء

ابتعد عن إثارة المشكلات وتجنّب الأماكن المشحونة بالتوتّر والأخطار، قد تخسر الرّهان وتشعر بالضعف فتقع ضحيّة الاضطرابات

السرطان

تتشبّث بآرائك وترفض أن تناقشها مع أحد، فرصة عمل جديدة في طريقها إليك

الأسد

تستخدم وسائل متطورة وحديثة للوصول في عملك إلى مستوى أعلى يليق بفكاءاتك

العذراء

تمنحك النظرة الشمولية ارتياحاً في العمل وقدرة كبرى على تحليل الواقع

الميزان

إسعَ إلى كسب رضى رئيس عملك لتتمكن من تخطي الأزمات التي تواجهك

العقرب

لا تظهر كل طاقاتك وإمكاناتك خشية أن يستغلّهما الزملاء ويوظفوهما لمصلحتهم

القوس

تحضر اجتماعاً مهماً تكون نتائجه إيجابية لمصلحتك وتندفع في تنفيذ مشاريع معلقة منذ مدة طويلة

الجدي

تتراكم التحديات وتتسابق لتمتحن قدرتك على المواجهة وعلى الصمود

الدلو

لا تخاطر بعملك ولا تقم بأي مغامرات وإلا ستخذل المحيطين بك

الحوت

إحذر التسرع في الكلام، وتجنّب قدر الإمكان فرض وجهة نظرك في يوم سلبي