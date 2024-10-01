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برجك اليوم

Lebanon 24
01-10-2024 | 22:38
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الحمل
عامل الوقت قد لا يكون في مصلحتك، لذا يستحسن أن تبادر فوراً إلى إنهاء كل الأمور العالقة
الثور
عليك أن تجد حلولاً سريعة وناجعة للمشكلات التي قد تواجهها اليوم، وقد تجبر على اتخاذ مواقف حاسمة
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الجوزاء
قد تشعر بضرورة مواجهة الحقائق، وهذا يكون في مصلحتك إذا كنت واثقاً بقدراتك المهنية والفكرية
السرطان
أجواء العمل المريحة تساعد في إنجاز الأعمال المطلوبة منك على أكمل وجه
الأسد
المشاركة في العمل تساعد على تأمين فرص النجاح وزيادتها، كما تخلق نوعاً من الانسجام التام بين الزملاء
العذراء
لا تكن متصلباً في قراراتك مع الزملاء، ولا سيما أن أحدهم بدأ يتذمر من طريقة تعاطيك معه
الميزان
إذا وجدت نفسك قلقاً عليك أن تبحث عن الراحة، ويستحسن عدم تنفيذ العمل المطلوب كونه واجباً عليك
العقرب
لا تستسلم أمام الضغوط مهما تكن كبيرة، والهدف الذي حدّدته لنفسك ليس سهلاً، لكن تحقيقه غير مستحيل
القوس
مزاجيتك في العمل تؤدي إلى صدامات ومشاحنات مع الزملاء، فحاول أن تكون إيجابياً لترتاح
الجدي
الخلافات الصغيرة غالباً ما تكون نتيجة بعض التسرّع، فحاول معالجة الأمر اليوم قبل تفاقمه
الدلو
حاول أن تكون دقيقاً جداً في عملك، ويستحسن أن تهتم بما أوكل اليك فقط لتكون مطمئن البال
الحوت
أجواء العمل متوترة مع بعض الزملاء، وكي تستطيع إنجاز المطلوب منك على أكمل وجه تجنّبهم قدر الإمكان
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