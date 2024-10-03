قصّة لا تخطر على البال... احتفظت بجثة والدتها وقامت بتحنيطها!

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قامت شابة مغربية بإخفاء جثة والدتها لمدة سنة، داخل أكوام من الملح خوفا من قسمة الوراثة، قبل أن تعثر عليها السلطات الأمنية في مدينة مكناس المغربية.وكشفت التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية، أن المشتبه فيها قامت بتحنيط جثة والدتها التي توفيت عن عمر يناهز 80 سنة، داخل البيت، تجنا لتحلل الجثة وانبعاث روائح كريهة.وحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن الجانية البالغة من العمر 38، والتي كانت تبدو غير مستقرة نفسيا ومنعزلة، ظلت ترفض زيارة الأقارب والجيران لبيتها للاطمئنان على المتوفاة لشهور طويلة، مستعملة العنف مرة، ومرة أخرى أخبرتهم أنها هاجرت إلى ألمانيا. (العربية)