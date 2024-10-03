"أصابع الشيطان".. العثور على فطر نادر وغريب الشكل!

Advertisement

تم رصد مؤخرًا أحد أنواع الفطر في غابة في المملكة المتحدة، وقد اكتسب لقب "أصابع الشيطان" بسبب مظهره الشبيه باليدّ.وعلاوة على ذلك، فإنه تنبعث منه رائحة مقززة وصفها من رآها برائحة "اللحم المتعفن".وقالت امرأة للإعلام البريطاني: "يبدو هذا وكأنه يد تمتد من قبر. بدا مخيفًا للغاية". وأضافت: "لقد وجدت أصابع الشيطان في نفس المنطقة تقريبًا في العام الماضي، لذلك كنت أبحث عنها. تخرج من الأرض بمخالب أو أصابع حمراء". (العربية)