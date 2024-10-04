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منوعات
مصرع مسن إثر حريق داخل شقة.. اليكم تفاصيل الحادثة
Lebanon 24
04-10-2024
|
04:48
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اندلع حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر في مصر، وعلى الفور تمت السيطرة عليه ونتج عن الحريق وفاة مسن ونقل إلى المشرحة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتبين اندلاع النيران فى بلكونة وتمت عملية إخماد الحريق، ونتج عنه وفاة مسن ونقل إلى المشرحة.
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ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. (اليوم السابع)
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