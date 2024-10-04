شاب يضرم النار في جسد شقيقه.. اليكم السبب

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هزت جريمة بشعة مدينة الجيزة المصرية، حيث أقدم شاب على إضرام النار في جسد شقيقه حيا تأديبا وعقابا له على تعاطيه المخدرات.وفي التفاصيل، تدرج المتهم (عامل) في عقاب شقيقه الأصغر لتعاطيه المواد المخدرة حيث كبله بالحبال إلا أن محاولته لم تجد نفعا حتى وصل به الأمر إلى إضرام النار في جسده ليلقى حتفه.وذكر موقع "مصراوي" أن مباحث جنائية الجيزة تلقت إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات مصابا بحروق ووفاته لاحقا ووجود شبهة جنائية.وكشفت تحريات ضباط المباحث أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وأخيه الأكبر (مش ناوي تبطل مخدرات) إلا أن كلمات الأول لم تلق قبولا لدى الضحية فتبادلا السباب والضرب.وقرر الشقيق الأكبر وضع حد لمسلسل ضياع أخيه وأحضر حبالا وقيد حركته في محاولة لمنعه من مغادرة المنزل لشراء وتعاطي تلك السموم إلا أن الأمور زادت سوءا حيث أحضر المتهم مادة سريعة الاشتعال وسكبها على شقيقه وأضرم بعدها النار في جسده كنوع من التهديد إلا أن النيران انتشرت بجسده.وأفاد موقع "مصراوي" أن المتهم أسرع بنقل شقيقه للمستشفى في محاولة أخيرة لإنقاذه لكن دون جدوى وانتهى الموضوع بشكل درامي ومفارقة الضحية الحياة.