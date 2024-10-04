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معلمة تُثير جدلاً كبيراً... هذا ما فعلته بتلميذ في الصفّ (صورة)

Lebanon 24
04-10-2024 | 09:12
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أثار تصرف معلمة جدلا في الجزائر، بعدما أقدمت على كتابة قائمة أدوات مدرسية على وجه تلميذ لاقتنائها، بحجة أنه "كثير النسيان".

وانتشرت الصورة على نطاق واسع على مواقع التواصل، من ولي أمر تلميذ ادعى أن الأستاذة هي التي كتبت على رقبة ابنه عبارة "كراس الرياضيات صفحة 96"، لكونه "كثير النسيان".
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وأثارت الصورة حفيظة الجزائريين بعدما تم تناقلها من قبل رواد التواصل، حيث عبّر كثيرون عن "استيائهم من هذا التصرف الذي لا يمت للتعليم بأي صلة". (العربية)
 
 
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