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الحملتتعرض لخيبة أمل من زميل كنت تثق به جداً، لكنك لا تلبث أن تقع في مشكلة مع محيطك.الثوريسمح لك هذا اليوم باكتشاف بعض التفاصيل الصغيرة وربما يحمل فرصة مناسبة في العمل.الجوزاءتسمح لك الظروف بتحديد خياراتك وإعادة النظر في بعض الاتجاهات، وقد تتوصل إلى تسوية مالية.السرطانيوم حاسم لتحديد مستقبلك المهني، وفي حال تخطيت الموضوع فإن المقبل من الأيام سيكون أكثر إشراقاً.الأسدالاتصال بأشخاص مؤثرين في العمل، يساعدك في تحقيق مشاريعك التي رسمتها منذ مدة قصيرة.العذراءاحذر المتاعب التي قد تظهر فجأة اليوم ويمكن أن تشوش أفكارك، لأن ذيولها قد تكون طويلة ومريرة.الميزاننجاحات مهنية لافتة ودقة في التنفيذ وصولاً إلى النجاح، وهذا عنوان المرحلة المقبلة إذا قمت بالخطوات اللازمة.العقربيبتسم لك القدر ويكون مزاجك هادئاً، وتلاقي الدعم من قِبَل زميل يساعدك في تنفيذ أفكارك لأنه الوحيد الذي يفهمك.القوسيأتيك الحظ زائراً بصورة فجائية، لكي يضفي سحراً على يومك ويولّد تناغماً في سمائك.الجديأفكارك البناءة والمتنوعة تمنحك القوة في مواجهة الزملاء، لكن لا تضع كامل رصيدك في مواجهة واحدة.الدلويشهد هذا اليوم بعض الأحداث الجميلة، وهذا ما يجعلك تعيش تجربة مميزة، فكن جاهزاً لذلك.الحوتمشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، فتحصد إعجاب الزملاء وتهنئتهم. (السومرية)