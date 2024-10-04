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برجك اليوم

Lebanon 24
04-10-2024 | 23:00
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الحمل
تتعرض لخيبة أمل من زميل كنت تثق به جداً، لكنك لا تلبث أن تقع في مشكلة مع محيطك.

الثور
يسمح لك هذا اليوم باكتشاف بعض التفاصيل الصغيرة وربما يحمل فرصة مناسبة في العمل.

الجوزاء
تسمح لك الظروف بتحديد خياراتك وإعادة النظر في بعض الاتجاهات، وقد تتوصل إلى تسوية مالية.
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السرطان
يوم حاسم لتحديد مستقبلك المهني، وفي حال تخطيت الموضوع فإن المقبل من الأيام سيكون أكثر إشراقاً.

الأسد
الاتصال بأشخاص مؤثرين في العمل، يساعدك في تحقيق مشاريعك التي رسمتها منذ مدة قصيرة.

العذراء
احذر المتاعب التي قد تظهر فجأة اليوم ويمكن أن تشوش أفكارك، لأن ذيولها قد تكون طويلة ومريرة.

الميزان
نجاحات مهنية لافتة ودقة في التنفيذ وصولاً إلى النجاح، وهذا عنوان المرحلة المقبلة إذا قمت بالخطوات اللازمة.

العقرب
يبتسم لك القدر ويكون مزاجك هادئاً، وتلاقي الدعم من قِبَل زميل يساعدك في تنفيذ أفكارك لأنه الوحيد الذي يفهمك.

القوس
يأتيك الحظ زائراً بصورة فجائية، لكي يضفي سحراً على يومك ويولّد تناغماً في سمائك.

الجدي
أفكارك البناءة والمتنوعة تمنحك القوة في مواجهة الزملاء، لكن لا تضع كامل رصيدك في مواجهة واحدة.

الدلو
يشهد هذا اليوم بعض الأحداث الجميلة، وهذا ما يجعلك تعيش تجربة مميزة، فكن جاهزاً لذلك.

الحوت
مشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، فتحصد إعجاب الزملاء وتهنئتهم. (السومرية)

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