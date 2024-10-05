42 حكما بالمؤبد لرجل في جنوب إفريقيا.. هذه تهمته

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قامت محكمة في جنوب إفريقيا يوم الخميس بإصدار 42 حكما بالسجن مدى الحياة على رجل أدين بـ90 جريمة اغتصاب، معظمها لتلميذات، في قضية أثارت ضجة كبيرة لدى توقيفه عام 2021.وتُليَ الحكم على نكوسيناتي فاكاثي، المسجون والمدان منذ العام 2022، خلال جلسة عقدت الخميس وتولّت محطات التلفزة الإخبارية الرئيسية في جنوب إفريقيا نقلها مباشرة على الهواء.وأشارت القاضية ليسيغو ماكولوماكوي خلال الجلسة إلى أن بعض ضحاياه تلميذات "كنّ في طريقهنّ إلى المدرسة، بالزي المدرسي، فيما كانت أخريات في منازلهن يتهيأن للذهاب".وكان وجه الرجل البالغ 40 عاما مغطى بكمامة طبية خلال الجلسة التي عقدت في محكمة بالم ريدج قرب جوهانسبرغ.وذكّرت القاضية بأن بعض ضحاياه "سمحن له بدخول منازلهنّ بعدما انتحل صفة بستاني، أو ادّعى أنه حضر لتصليح الأنابيب أو حتى لاستكمال وثائق البلدية".وبقي نكوسيناتي فاكاثي متماسكا خلال التلاوة الطويلة لعقوباته، وخبأ رأسه بين ذراعيه، واسنده إلى عكازين، إذ بُترت ساقه بعد إصابته بطلق ناري عندما أوقفته الشرطة.وبالإضافة إلى جرائم الاغتصاب التسعين، أدين الرجل أيضا بإجبار أربعة أشخاص آخرين على الاغتصاب، وبإجبار طفل ثلاث مرات على مشاهدة فعل جنسي، وبـ43 عملية خطف وباعتداءين وبأربع سرقات.ويعد معدل الجرائم في جنوب إفريقيا من الأعلى في العالم، وأفادت بيانات الشرطة بأن عدد حالات الاغتصاب بلغ 9309 بين نيسان وحزيران 2024، أي بزيادة مقدارها 0.6 في المئة عمّا كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام المنصرم. (سكاي نيوز)