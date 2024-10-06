حبس متهمين بالنصب والاحتيال على مواطنين.. اليكم التفاصيل

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أمرت جهات التحقيق بحبس متهمين بانتحال صفة موظفين بشركة الكهرباء في مصر، والاستيلاء على أموال المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.ونجحت الداخلية المصرية في ضبط شخصين بالقاهرة، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بأسلوب انتحال الصفة، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بانتحال صفة موظفين بشركة الكهرباء وتقاضى مبالغ مالية من المواطنين وتزوير وطباعة إيصالات منسوبة للشركة وتسليمها للمواطنين بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وأقرا بارتكاب عدد 4 وقائع نصب بذات الأسلوب، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.